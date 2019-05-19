Стали известны страны Европы, куда начали реже летать россияне

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Жители России стали меньше по сравнению с прошлым годом покупать авиабилеты в Молдову, Люксембург, Литву и Эстонию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Aviasales.

Эксперты проанализировали данные о бронировании авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили их со сведениями за аналогичный период 2018-го.

Заметнее всего снизился интерес россиян к поездкам в Молдову. Количество бронирований авиабилетов в эту страну сократилось на 8%.

При этом на 7% уменьшился спрос на авиабилеты в Люксембург, на 5% – в Литву и на 2% –в Эстонию.

Практически неизменным остался спрос на перелеты в Грецию, Данию и Украину, несмотря на рост цен.

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