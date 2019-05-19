(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). На М7 в Мамадышском районе восстановлено движение после аварии с двумя большегрузами, сообщили ИА «Татар-информ» в отделе по связям с общественностью ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

«На 937-м километре трассы Москва – Уфа движение транспорта восстановлено в полном объеме. Ранее оно было затруднено в связи с ликвидацией последствий ДТП», – говорится в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на М7 в результате ДТП с двумя фурами пострадал водитель одного из большегрузов. Мужчину госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга.

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