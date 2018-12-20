Татар-информ

19 мая 2019, 17:59

ОбществоСпорт

Фигуристке Алине Загитовой грозит штраф за езду без прав

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ОбществоСпорт

Фигуристке Алине Загитовой грозит штраф за езду без прав

Фото: архив kremlin.ru

Видео, на котором запечатлено, как спортсменка управляет автомобилем, выложила в Интернет она сама.

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Победительнице Олимпиады 2018 года в Пхенчхане и чемпионке мира 2019 года по фигурному катанию Алине Загитовой грозит штраф за управление автомобилем без водительских прав и непристегнутый ремень безопасности. Об этом пишет «Российская газета».

При этом 16-летняя на тот момент спортсменка (17 лет ей исполнилось 18 мая – прим. Т-и) сама выложила на своей странице в социальной сети Instagram видео, на котором запечатлено, как она самостоятельно ведет машину.

Теперь по данному факту МВД России по Удмуртии проводит проверку. Согласно статье 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»), Загитовой грозит штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Окончательное решение будет принято по результатам проверки, отмечает издание. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Алина Загитова рассказала на передаче «Вечерний Ургант», как в детстве едва не бросила фигурное катание.

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