Скончался экс-наставник «Рубина» Александр Ирхин

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). На 66-м году жизни скончался бывший главным тренером казанского «Рубина» в 1998 году Александр Ирхин. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Будучи футболистом, Ирхин выступал за различные команды Ростовской области. Тренерскую карьеру начал в 1984 году, руководил более чем 20 клубами. Последним местом работы специалиста были выступающие в ФНЛ «Химки», которые он покинул после смены руководства в феврале 2018-го.

Самым значимым успехом Александра Ирхина была победы в Кубке Казахстана возглавляемого им «Жениса» в 2003 году.

«Рубин» выразил соболезнования родным и близким Александра Сергеевича Ирхина в связи с его кончиной.

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