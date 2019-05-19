У жителя Автограда выявлен положительный результат на ВИЧ во время акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Во время профилактической акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая прошла на общегородском мероприятии по открытию мотосезона в Набережных Челнах, у одного из горожан экспресс-тестирование дало положительный результат, пишет газета «Челнинские известия».

Мобильный пункт экспресс-тестирования расположился на площадке перед ТЦ «Торговый квартал». За первый час работы специалисты проверили 35 человек. Челнинца с положительным результатом уже направили в Центр профилактики СПИДа для дальнейшей сдачи анализов.

Руководитель челнинского филиала Центра гигиенического обучения населения Максим Новгородов рассказал, что профилактическая акция проводится в память о людях, умерших от ВИЧ.

«Обычно мы организуем тестирование на городских общественных мероприятиях. К примеру, сегодня утром провели его на празднике спортивного ориентирования, где, к счастью, не выявили ни одного ВИЧ-положительного результата», – добавил он.

В Татарстане на 1 мая зарегистрирован 24 тыс. 131 случай заражения ВИЧ-инфекцией. Всего в республике умерли 6 тыс. 345 ВИЧ-инфицированных, в том числе от СПИДа – 1962 человека. В текущем году в республике зарегистрированы 249 случаев ВИЧ-инфекции (за аналогичный период прошлого года – 266).

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