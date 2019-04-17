Синоптики Татарстана предупреждают о дожде и мокром снеге

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Завтра, 20 мая, в Татарстане сохранится облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди, ночью и утром – с мокрым снегом, информирует Гидрометцентр РТ.

В ночные часы столбики термометров опустятся до нуля градусов. При этом, как ранее сообщало ИА «Татар-информ», кое-где по республике возможны заморозки на почве до -2 градусов.

В светлое время суток воздух прогреется до +10, +15 градусов. Это несколько теплее, чем сегодня, так как, согласно данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, в 17.10 температура воздуха в Казани равнялась 7,5 градуса тепла.

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