Врач рассказал, кто в России чаще всего страдает от бессонницы

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). От бессонницы страдают примерно 30% жителей России, в первую очередь это жители больших городов. Об этом рассказал генеральный директор Центра нейротехнологий сна и бодрствования Илья Блохин, передает РИА Новости.

«Около 42 млн россиян испытывают регулярные проблемы со сном, статистика говорит, что 30% населения страны можно поставить диагноз в сфере инсомнии», – констатировал специалист.

По словам эксперта, в том, что от инсомнии страдают прежде всего жители крупных городов, сказывается воздействие индустриальной среды.

В целом по миру от бессонницы страдают от 28 до 45% обитателей планеты. При этом на Россию, население которой составляет менее 2% от общемирового, приходится примерно 4% планетарного рынка средств по борьбе с инсомнией.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что нарушения сна могут привести к инвалидности и даже к развитию онкологических заболеваний.

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