Феофан возглавил крестный ход в честь престольного праздника Свято-Авраамиевского храма в Болгаре

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 19 мая, в Болгаре в честь престольного праздника Свято-Авраамиевского храма состоялся крестный ход. В праздничных торжествах принял участие митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, пишет местная газета «Яна тормыш».





C самого утра в храме прошло праздничное богослужение, после чего священнослужители и прихожане совершили крестный ход. С иконами и мощами святого Авраамия, который является покровителем города Болгара, они прошли по центральным улицам к площади, где совершили молебен за здравие и благополучие жителей, а затем – к Святому колодцу. Здесь также состоялся молебен, который возглавил владыка Феофан.





«Поздравляю вас с этим светлым праздником. Этот колодец на протяжении многих веков является местом паломничества, он дает людям надежду и исцеление. Я очень рад, что в этот день нахожусь вместе с вами», – отметил в своей речи правящий архиерей.

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