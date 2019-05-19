Семерым пожилым жителям Болгара оформили подписку по акции «Подпиши близких»

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Семерым пенсионерам Болгара оформлена подписка на местную газету «Новая жизнь» («Яна тормыш») за счет средств, выделенных главой Спасского района Татарстана Камилем Нугаевым, сообщает издание.



В ходе подписной кампании глава района обычно находит возможность помочь, чтобы несколько жителей города смогли находиться в числе читателей. Не стала исключением и кампания на второе полугодие 2019 года. Подписчики выразили благодарность чиновнику за внимание и поддержку.



Присоединиться к акции может каждый, выписав «районку» не только для себя, но и для своих близких, знакомых, соседей, находящихся в стесненных материальных условиях.



В настоящее время проходит декада подписки, в ходе которой цены на районные издания значительно снижены.

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