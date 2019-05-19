Проект «Музей мамы» и юмор Владимира Маркони: в ИТ-парке открылась выставка «Наш Татарстан»

(Казань, 19 мая, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Финальная выставка лучших проектов IX Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан. Территория возможностей» открылась сегодня в казанском ИТ-парке. В течение двух дней участники со всего Татарстана презентуют свои проекты руководству республики и представителям коммерческого сектора.

Всего в 2019 году в оргкомитет форума поступили 963 проекта. По итогам проведения заочного и очного отборочных этапов в финал прошли 20 из них – это коворкинг-центр «Мама работает», беспилотный летательный аппарат SILVAN, эколого-туристическая тропа «Заповедная сказка», «Музей мамы», «Умные достопримечательности» и другие. По словам участников, выставка выведет их разработки на новый уровень.

«У нас два проекта – “Видеоанализ“ и “Интеллектанализ“. Мы хотим анализировать данные видеопотока в режиме реального времени. К сожалению, на данный момент это затруднительно, поэтому мы здесь», – рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель одной из групп Софья Кильдеева.

«Видеоанализ» позволит повысить скорость реагирования на инциденты в ситуационных центрах за счет автоматизации. А «Интеллектанализ» должен помочь спрогнозировать события.

Позже Софья презентовала эту идею министру по делам молодежи РТ Дамиру Фаттахову, который задал несколько вопросов относительно будущего проекта.

Глава Минмолодежи Татарстана также принял участие в образовательной части форума. Он стал одним из спикеров панельной дискуссии «Татарстан – территория возможностей!?».

«Музей мамы» может стать единственным в Татарстане музеем, формирующим образ женщины-матери. Его предполагается открыть в следующем году в одном из исторических зданий Мамадыша.

«В нашей республике много музеев, но такого, который был бы посвящен самому близкому человеку в жизни, маме, нет. Независимо от того, выиграем мы или нет, мы все равно откроем этот музей ко Дню любви, семьи и верности», – рассказала руководитель проекта Эльмира Ахметова.

Коллеция музея включает на данный момент более 300 экспонатов. Среди них – Коран, полотенце Фатихи Ахмадиевой, которая потеряла на Гражданской и Великой Отечественной войнах восьмерых сыновей, платок матери первого Президента РТ Минтимера Шаймиева.

Проект «Умные достопримечательности» направлен на слабослышащих людей. Мини-версии Центра семьи «Казан», башни Сююмбике и других знаковых зданий, напечатанные на 3D-принтере, позволят всем желающим пощупать достопримечательности Казани, а с помощью встроенной колонки – услышать их историю.

За понравившийся проект гости форума, руководители и представители коммерческого сектора могут проголосовать с помощью бумажных стаканчиков. Их необходимо складывать друг на друга напротив табличек с названиями проектов по принципу «один голос – один стаканчик». При этом ничто не мешает отдать свой голос дважды. Также открыто онлайн-голосование в социальных сетях.

Параллельно выставке проектов на форуме организована образовательная программа. Молодежи читали лекции про ивенты, маркетинг, конкурентоспособность, творчество, велись форсайт-сессии и открытые диалоги с представителями власти и бизнеса.

Спикерами форума в первый день стали соавтор «Реутов-ТВ», автор и ведущий рубрик в программе «Вечерний Ургант» и интернет-шоу Comment Out Владимир Маркони, актеры иммерсивного спектакля «Анна Каренина», член Экспертного совета по финансовым технологиям в Комитете по финансовому рынку Госдумы РФ, владелец управляющей компании в сфере блокчейн-технологий Ильдар Харипов, заслуженная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина и другие.

Ажиотаж в главном зале форума вызвало появление Владимира Маркони. «Привет! Воскресенье, утро! Что вы здесь делаете? Вы после смены в Uber отсыпаетесь в этом помещении?» – поприветствовал гостей форума ведущий.

Встреча с Маркони прошла в формате открытого диалога – любой гость из зала мог задать свой вопрос. Во время беседы ведущий не изменял себе: шутил и ярко описывал ситуации, возникавшие во время съемок шоу Comment Out.

Во второй день работы форума гостей ждет не менее увлекательная программа. Спикерами 20 мая станут создатель анимационных мультфильмов FilmFay Даниил Фэй, основатель SMM-агентства Fragency Регина Фасхеева, создатель проекта My Inspiration, создатель и ведущая подкаста «Простая история вдохновения» Анна Горозия и другие.

Также в этот день состоится церемония награждения победителей форума, в которой примет участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, а также after-party и закрытый кинопоказ финальной серии «Игры Престолов».

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