(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). В Мамадышском районе движение по М7 в сторону Челнов закрыто из-за аварии с двумя фурами, сообщили ИА «Татар-информ» в отделе по связям с общественностью ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

«На 937-м километре трассы Москва – Уфа столкнулись два больщегруза. В результате движение по автодороге в сторону Набережных Челнов оказалось ограничено. В данный момент движение организовано по встречной полосе», – сообщили в Росавтодоре.

По предварительной информации от МВД по РТ, в результате аварии пострадал один из водителей. Мужчину доставили в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга.

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