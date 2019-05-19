В Алексеевском на «Президентском балу» поздравили лучших учеников

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Во 2-й школе поселка Алексеевское подвели итоги учебного года и наградили лучших учеников, пишет местная газета «Заря».



На «Президентский бал» в этом году пригласили и родителей отличников, которых вместе с детьми чествовали на сцене.





Директор 2-й школы поселка Людмила Липлянина поблагодарила ребят и родителей за плодотворную работу. «Президентскому балу» предшествовал конкурс «Ученик года», победительницей которого стала Валерия Маслова.



Кроме того, в этот вечер чествовали и педагогов школы. Директор отдельно поблагодарила спонсоров. поддерживающих образовательное учреждение.





Во время «Президентского бала» активистов, победителей предметных олимпиад, спортсменов и отличников поощрили дипломами и денежными сертификатами.

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