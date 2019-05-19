Татар-информ

19 мая 2019, 15:42

Общество

Сборная Татарстана на Всероссийской студвесне взяла Гран-при направления «Региональные программы»

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Общество

Сборная Татарстана на Всероссийской студвесне взяла Гран-при направления «Региональные программы»

В состав делегации вошли лучшие студенческие коллективы республики.

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Сборная Татарстана с триумфом вернулась со Всероссийской студвесны. Команда получила много наград, самой высокой из которых стал Гран-при самого престижного направления — «Региональные программы», сообщает пресс-служба Минмолодежи.

Лучшие студенческие коллективы республики, вернувшиеся с конкурса, от имени Президента РТ Рустама Минниханова приветствовал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов. Он отметил, что руководство Татарстана делает все, чтобы молодежь могла реализовать себя.

«Вы сделали историческое событие. В вашем лице хочу поздравить всю нашу молодежь. Наша республика, наша столица — это территория возможностей, территория реализации вашего потенциала», — обратился к делегатам министр, пожелав им успехов и удачи.

В состав татарстанской делегации вошли такие коллективы, как танцевальные Mixstyle из КИУ им. Тимирясова, «Шум» из КНИТУ им. Туполева, СТЭМы «Сдвиг по фазе» из КГЭУ, «Укус солнца» из КНИТУ, вокальный ансамбль «Зарница» из КФУ и другие.

Последний принимает участие во Всероссийской студвесне уже второй раз. «Это абсолютное счастье и огромная честь выступать на сцене среди лучших из всей России. Выступать было волнительно, но нереально круто. Нам очень понравилось, хотелось продлить этот момент на как можно дольше», — рассказала участница ансамбля Вероника Красноперова.

У Татарстана лучший показатель среди регионов России по количеству высших наград фестиваля — республика 7 раз становилась их обладателем.

Финал Всероссийской студвесны прошел в Перми 14 — 18 мая.

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