Татар-информ

19 мая 2019, 14:46

Официальная хроника

Рустам Минниханов оценил готовность «Казань Экспо» к проведению финала WorldSkills Russia

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Официальная хроника

Рустам Минниханов оценил готовность «Казань Экспо» к проведению финала WorldSkills Russia

Фото: tatarstan.ru

Президенту РТ доложили о сервисах, которые протестируют во время национального чемпионата.

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов оценил готовность международного выставочного центра «Казань Экспо» к проведению финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов осмотрел инфраструктуру «Казань Экспо». Ему рассказали, что во время финала WorldSkills Russia протестируют организацию безопасности, работу волонтеров, организацию охраны и безопасности труда, экскурсионные маршруты, работу с посетителями, питание клиентских групп, логистику, транспортное обслуживание и другие сервисы.

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Участников чемпионата встретят и проводят в пунктах прибытия и отъезда — персонал будет работать круглосуточно. Участникам также поможет инфостойка в Международном аэропорту «Казань».

Президента РТ сопровождали вице-премьер — руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Шафаров, глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, гендиректор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров, гендиректор «Казань Экспо» Роберт Миннегалиев и другие.

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Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, как добраться до «Казань Экспо» в дни чемпионата.

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