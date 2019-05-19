Татар-информ

19 мая 2019, 14:22

Общество

Новая профессия за один день: Перед WorldSkills в Казани открылась ярмарка мастерства Skills Bazaar

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Общество

Новая профессия за один день: Перед WorldSkills в Казани открылась ярмарка мастерства Skills Bazaar

В казанском парке имени Горького работает 20 мастерских, где горожанам предлагают освоить компетенции WorldSkills.

(Казань, 19 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В преддверии 45-го мирового чемпионата по рабочим процессиям в казанском парке имени Горького сегодня открылась ярмарка мастерства Skills Bazaar. Здесь развернулось 20 мастерских, представляющих компетенции WorldSkills. До вечера на площадке пройдет более 100 мастер-классов.

На церемония открытия праздника мастерства технический директор WorldSkills International Джейн Стоки отметила, что главной целью WorldSkills было решение проблемы незанятости молодежи, а сейчас движение помогает вывести таланты на новый уровень.

«WorldSkills помогает трансформировать перспективную молодежь и общество уже 70 лет. Когда я росла, в этом движении участвовало всего две страны — Испания и Португалия. Сейчас WorldSkills превратился в глобальное движение», — подчеркнула она.

Глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов напомнил, что остается менее 100 дней до открытия 45-го мирового чемпионата WorldSkills и чуть более суток — до национального чемпионата, «который должен стать генеральной репетицией большой российской команды». «На национальный чемпионат приедут 26 иностранных сборных и будут представлены все регионы России», — заметил он.

По словам министра образования и науки РТ, Skills Bazaar проводится в Казани уже во второй раз и пользуется популярностью у горожан. «Здесь можно не только со стороны посмотреть на каждую из компетенций, но и принять участие в мастер-классах, попытаться научиться чему-то новому для себя», — уточнил он.

Посетителям парка предлагают освоить различные ремесла, которым обучают настоящие профессионалы своего дела, причем абсолютно бесплатно. Здесь работают тематические площадки разной направленности. Так, горожане и туристы на мастер-классах могут попробовать себя в роли, например, флориста, кондитера, мобильного робототехника. Кроме того, научиться современным техникам рукоделия, созданию татарских национальных женских головных уборов, лепке цветов из пластичной полимерной глины, искусству выдувания стекла, резьбе и росписи по дереву, изготовлению керамических изделий с помощью гончарного круга.

На площадке кожевенной мастерской специалисты помогут сделать именной сувенир своими руками, выбив имя на браслете специальными молоточками. Уникальный опыт можно получить и в бетонной мастерской, где учат делать предметы интерьера и аксессуары из бетона, а в мастерской сварки — создавать металлические арт-объекты, используя современное сварочное оборудование.

По информации пресс-службы 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019, в прошлом году ярмарка мастерства Skills Bazaar собрала более 12 тыс. посетителей.

В Казани с 20 по 24 мая пройдет финал VII Национального чемпионата WorldSkills Russia. Более 1,5 тыс. конкурсантов из 85 регионов страны будут состязаться по 92 компетенциям WorldSkills и 48 компетенциям WorldSkills Juniors.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills состоится в столице Татарстана с 22 по 27 августа. В мероприятии примут участие около 1,6 тыс. молодых профессионалов из более чем 60 стран. Конкурсанты будут соревноваться по 56 компетенциям.

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