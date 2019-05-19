Либеро казанского «Зенита» Вербов может продолжить карьеру до Олимпиады в Токио

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов может отложить завершение игровой карьеры до Олимпиады 2020 года в Токио, заявил генсек Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, по заявлению самого спортсмена, он планирует завершить карьеру после нынешнего сезона. Вербов также возглавит сборную России на будущей Универсиаде в Неаполе.

«Мы хотим посмотреть, как Алексей покажет себя в качестве тренера. Возможно, что он примет решение продолжить карьеру до Олимпиады», — рассказал Яременко, добавив, что нужно дождаться решения волейболиста.

Вчера «Зенит-Казань» в финале Лиги чемпионов проиграл итальянскому клубу «Чивитанова» со счетом 1:3.

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