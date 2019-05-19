Татар-информ

19 мая 2019, 16:14

Культура

В Камских Полянах раскрыли тайну названия родника «Шамураев»

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Культура

В Камских Полянах раскрыли тайну названия родника «Шамураев»

Фото: e-nkama.ru

Название известного родника «Шамураев» произошло от слова «самурай», изменившееся в «шамурай» из-за своего непривычного произношения.

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Поселок Камские Поляны приняли участие в акции «Прошагай город», которая проходит в рамках проекта Фонда развития моногородов. Мероприятие состоялось в форме квеста, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Участники прошли по трем туристическим маршрутам, сделали фото парка Победы, культурного центра «Чулман-Су», набережной «Мандарин», сквера «Молодежный», экопарка, бассейна «Аквамарин», а также торговых объектов, родников, ведущих предприятий моногорода.

После этого участники нанесли данные объекты на «Google Карты» и дополнили отзывами уже имеющиеся объекты.

В путь по Камским Полянам отправились три команды: детская районная Дума, объединение «Молодая гвардия» и команда учащейся и рабочей молодежи поселка. В процессе квеста участники узнали, что первое трехэтажное здание в городе – дом 1/07 – вмещало в себя и поликлинику, и школу, и сберкассу с почтой, а золотая мельница на гербе Камских Полян – символ богатого исторического наследия, удачи и труда.

Молодые люди также выяснили, что название всем известного родника «Шамураев» произошло от слова «самурай», изменившееся в «шамурай» из-за своего непривычного произношения.

В финале квеста участников наградили дипломами и призами.

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