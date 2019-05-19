Театральные деятели и министр культуры РТ подвели итоги фестиваля «Буа: пространство диалога»

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). В восьмой день III Международного фестиваля национальных театров «Буа: пространство диалога» Буинский район посетила министр культуры РТ Ирада Аюпова, сообщает пресс-служба администрации Бугульминского района.

Почетного гостя встречали глава района Марат Зяббаров и начальник Управления культуры Ринат Гимранов. В кафе «Тамак», где прошел круглый стол с участниками театрального фестиваля, Ирада Хафизяновна отметила, что культурное событие, которое проходит в Буинске третий год подряд, является знаковым для Татарстана.





По словам главы ведомства, фестиваль национальных театров в Буинске укрепляет творческие связи путем постоянного диалога в пространстве культуры.



В этом году на фестиваль театров в провинциальный Буинск приехали 24 театра из шести стран мира. В дни фестиваля артисты показали спектакли на татарском, русском, казахском, эрзянском, башкирском, персидском, якутском языках. При этом 3 тыс. буинских детей смогли посмотреть спектакли бесплатно, билеты им подарил глава района Марат Зяббаров.





Участники круглого стола подвели итоги III Международного фестиваля национальных театров «Буа: пространство диалога» и обсудили с руководителями театров планы на будущее.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что заслуженный артист России Юрий Гальцев посетил Буинск и Тетюши в рамках международного театрального фестиваля «Буа: Пространство диалога».

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