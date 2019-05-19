Татар-информ

19 мая 2019, 12:14

Спорт

Гендиректор «Рубина»: Обсуждаем с властями Татарстана строительство крыши над «Казань Ареной»

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Спорт

Гендиректор «Рубина»: Обсуждаем с властями Татарстана строительство крыши над «Казань Ареной»

Крыша позволит болельщикам не мерзнуть во время матчей казанского клуба.

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Над стадионом «Казань Арена» может появиться крыша. Вопрос строительства сейчас обсуждается с руководством Татарстана, заявил гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

По словам Сайманова, это станет шагом к увеличению посещаемости матчей казанского футбольного клуба. «Может быть, одна из причин, что холодно. У нас в регионе прохладная погода», — сказал он. По его словам, власти республики прислушались к предложению сделать крышу на стадионе.

«Я разговаривал с нашим министром, и он сказал, что металлоконструкции были сделаны с запасом и это позволяет сделать крышу», — отметил гендиректор «Рубина».

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