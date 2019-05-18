В Казани задержали водителя «БМВ», двигавшегося по центру со спущенными колесами

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). В центре Казани задержали водителя «БМВ», двигавшегося по городу со спущенными колесами. Об этом рассказали на официальном аккаунте полка ДПС Казани в Instagram.

«Автомобиль был остановлен экипажем ДПС для проверки документов на улице Саид Галеева у дома № 6. У иномарки были полностью спущены оба передних колеса», – рассказали в соцсети.

Водителя отправили на медосвидетельствование по подозрению в алкогольном опьянении, однако он от процедуры отказался.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.