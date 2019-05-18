В Казани задержали водителя «БМВ», двигавшегося по центру со спущенными колесами

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). В центре Казани задержали водителя «БМВ», двигавшегося по городу со спущенными колесами. Об этом рассказали на официальном аккаунте полка ДПС Казани в Instagram.
«Автомобиль был остановлен экипажем ДПС для проверки документов на улице Саид Галеева у дома № 6. У иномарки были полностью спущены оба передних колеса», – рассказали в соцсети.
Водителя отправили на медосвидетельствование по подозрению в алкогольном опьянении, однако он от процедуры отказался.
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Водитель автомобиля БМВ ездил по городу на спущенных колёсах. 🚔 Пятница не прошла бесследно для молодого человека, который управлял автомобилем БМВ. Передвигаясь по центру города, на улице Саид Галеева около дома #6 , автомобиль был остановлен экипажем ДПС для проверки документов. Также данный автомобиль передвигался с полностью спущенными передними колёсами. По подозрению на алкогольное опьянение водитель был направлен в медицинское учреждение для установления этого факта. Однако, от медицинского освидетельствования он отказался. Водитель автомобиля БМВ задержан. kazan#kzn#Tatarstan#kazanlife#kazannews#kazantoday#municipalkazan#municipal#municipalservice#gibddkzn#polkdps#pdps#казань#татарстан#казаньсегодня#новостиказани#гибдд#гибддказань#полкдпс#муниципальнаяслужба#муниципальнаяслужбаказань