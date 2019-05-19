(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). В Зеленодольске погиб мужчина, пытавшийся украсть козырек с аварийного дома, сообщили в пресс-службе района.

«Гибель произошла у дома № 6 на улице Туктарова, где ранее располагался СПА-салон «Аквамарин». 25-летний ранее судимый мужчина, занимавшийся кражей металла из аварийных домов, погиб при попытке демонтировать козырек бывшего салона», – рассказали на портале района.

В результате обрушения мужчина получил перелом основания черепа. Кроме того, еще один человек получил травму ноги.

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