Медитация и добрые дела: буддисты празднуют священный День Весак

(Казань, 19 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Сегодня, в 15-е лунные сутки миллионы буддистов всего мира празднуют священный День Весак, в который Будда родился, достиг просветления и умер. Считается, что в майское полнолуние сила деяний увеличивается в тысячи раз, рассказал ИА «Татар-информ» представитель Буддийской традиционной сангхи России Гармажап гэбши лама Матоваров.

«День преумножает деяния в 10 тысяч раз, поэтому нужно ограничиться от негативных поступков и эмоций и постараться принести пользу близким и окружающим», — посоветовал он.

День Весак можно считать самым известным и широко отмечаемым буддийским праздником. Чтобы отметить его, не обязательно ходить на праздничные молебны в буддиский храм, уверена специалист по буддизму и истории Тибета, кандидат исторических наук и писатель Елена Леонтьева.

«Праздник по сути тройной, и благо от любого доброго поступка тоже увеличивается многократно, становится огромным. Поэтому буддисты стараются медитировать, вести себя хорошо, помогать друг другу», — рассказала Леонтьева.

Праздник признан на международном уровне ООН как символ исторического, культурного и духовного значения буддизма для человечества.

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