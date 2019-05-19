Татар-информ

19 мая 2019, 09:34

Культура

Русская классика и британский дирижер: в Казани открылся фестиваль «Белая сирень»

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Культура

Русская классика и британский дирижер: в Казани открылся фестиваль «Белая сирень»

Фото: пресс-служба ГСО РТ

ГСО РТ и приглашенные солисты исполнили музыку Метнера, Рахманинова и Чайковского.

(Казань, 19 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Международный фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень», основателем которого является народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер ГСО РТ Александр Сладковский, в девятый раз принимает Казань. На концерте-открытии звучали произведения русских композиторов, но за дирижерский пульт встал иностранец — Джонатан Блоксхем. Под его управлением татарстанский оркестр впервые сыграл Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Николая Метнера. Сочинения этого русского композитора редко играют из-за сложности, рассказал исполнитель сольной партии Юрий Мартынов.

«Это очень глубокая музыка безумной красоты. Действительно сложная партитура для оркестра и солиста», — поделился он.

Кроме того, в первом отделении прозвучал знаменитый Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Сольную партию этого «мощного и торжествующего», по мнению критиков, произведения исполнил Бехзод Абдураимов. Пианист, выступающий по всему миру, оценил теплый прием татарстанских слушателей и сыграл на бис.

«Публика замечательная, внимательно слушали, и оркестр замечательный, здесь очень уютно, как дома. На бис я играл „Колыбельную“ Чайковского в транскрипции Рахманинова, потому что было много грома молний, хотелось успокоиться и сыграть что-то лирическое», — рассказал музыкант.

Во втором отделении со сцены Большого концертного зала им. С. Сайдашева прозвучала Симфония № 2 Чайковского, которую называют «малороссийской» из-за использования в ней мотивов украинских народных песен. После выступления дирижёр вечера Джонатан Блоксхем поделился мнением о концерте с корреспондентом ИА «Татар-информ».

«Я впервые выступаю в Казани. Оркестр оказался фантастическим — музыканты играют со страстью и глубоким пониманием русской музыкальной традиции. Они профессионалы, которые отдают себя музыке», — сказал Блоксхем.

Второй концерт фестиваля «Белая сирень» пройдет 22 мая. В этот день прозвучат произведения Рахманинова и Равеля, а солистом станет пианист Франсуа Дюмон. Дирижировать ГСО РТ будет итальянский музыкант Фабио Мастранджело.

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