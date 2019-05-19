В музее Тукая представлены новые экспонаты – личные вещи поэта

(Казань, 19 мая, «Татар-информ», Айдар Ахмадиев). 18 мая в литературном музее Габдуллы Тукая были представлены обновленная экспозиция и новая экскурсия. Мероприятие приурочено ко Дню улицы Габдуллы Тукая. Первыми с обновленной экспозицией ознакомились студенты казанских вузов. Экскурсию для них провела старший научный сотрудник литературного музея Габдуллы Тукая Лейсан Медведева.

«У этой экскурсии две особенности. Во-первых, мы представляем две новые личные вещи Тукая — его полотенце и чернильницу. Эти экспонаты выставляются впервые. Во-вторых, экскурсия сопровождается стихами поэта и песнями на его стихи», — рассказала Лейсан Медведева, отметив, что чернильница Тукаю была подарена учениками татарской школы Санкт-Петербурга во время поездки поэта в этот город в 1912 году.

«Полотенце Тукая перешло нам от матери композитора Мансура Музаффарова — Магруй Музаффаровой. Она была знакома с поэтом в период его работы в газете “Аль-Ислях”. Полотенце Тукая она передала в Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. С появлением музея Тукая оно перешло к нам», — пояснила Лейсан Медведева.

По словам директора музея Гузель Тухватовой, чернильница хранилась в Национальном музее и выставлялась в различные годы. А полотенце до этого оставалось без должного внимания. «На сегодняшний день все вещи, официально подтвержденные как личные вещи Тукая, хранятся в его музее», — отметила директор.

Литературную часть экскурсии провели студенты Казанского института культуры и искусства. В программе прозвучали песни «Бэйрэм буген», «Туган тел», «Тэфтилэу».

После экскурсии праздник продолжился в Юнусовском парке за зданием музея. Здесь выступали артисты Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая и артисты ТГАТ им. Г. Камала. Также на летней эстраде музея представил музыкальную программу женский джазовый оркестр «Фантазия» под руководством заслуженного артиста Татарстана Юрия Когана.

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