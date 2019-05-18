В Нижнекамске на «Аукционе мнений» разыграли свободу вместо замужества, семью и сожительство

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). В Международный день семьи в молодежном центре инициатив «Ковер» состоялся второй муниципальный форум «Аукцион мнений» на тему брачно-семейных отношений, сообщает Управление ЗАГС по РТ.



В рамках форума разыгрывается пять уникальных лотов: «Незарегистрированный брак», «Материальное благополучие и свобода вместо семьи», Сhildfree, «Брак по расчету» и «Традиционная семья».





Молодые люди, которые являются работниками АО «ТАНЕКО» активно вступили в дискуссию, защищали и опровергали те или иные лоты, а формат «открытого микрофона» позволил выразить мнение каждому присутствующему.

Экспертную группу представляли представители религиозных конфессий, здравоохранения и СМИ. Они подвели итоги беседы по каждому лоту и отметили самые интересные высказывания, вручив подарочные сертификаты.

Возглавила экспертное жюри депутат, директор центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Эйдос» Екатерина Юртаева. Во второй части форума она провела интерактивное занятие для семейных пар «Женщина vs Мужчина», в ходе которого супруги смогли понять, насколько хорошо они знают друг друга. Завершился форум романтическим признанием в любви. Трогательные слова прозвучали в адрес супруга от его любящей жены.

Мероприятие состоялось в рамках федерального проекта «Крепкая семья».



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