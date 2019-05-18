На верхнеуслонской сцене выступили лауреаты ветеранского фестиваля «Балкыш – Сияние»

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). В Верхнеуслонском районе состоялся гала-концерт лауреатов республиканского фестиваля «Балкыш – Сияние», посвященный предстоящему Дню России, пишет «Волжская новь».

Открыл концерт народный хор ветеранов «Волжанка» из Верхнего Услона, который исполнил лучшие композиции. Далее с приветственным словом к зрителям обратились глава района Марат Зиатдинов и председатель республиканского Совета ветеранов Хабир Иштиряков.

«Россия всегда была сильна дружбой народов. Вместе мы победили фашизм в 1945 году. Вместе идем по жизни, крепко связанные узами дружбы. Сегодняшний концерт является этому подтверждением – татары, русские, чуваши от всей души подарят вам свои искрометные выступления. Они выступали в Москве, Волгограде, а вот в районы республики мы выезжаем впервые, и это доброе начинание стартует на верхнеуслонской земле», – сказал Хабир Газизович.

Вместе с Маратом Галимзяновичем они спустились в зрительный зал, где среди зрителей присутствовал ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Петров, которому преподнесли подарок. Зал приветствовал ветерана стоя.

Концерт самодеятельных народных талантов очень понравился публике. Среди номеров были сольные выступления певцов-самородков, вокальных и инструментальных ансамблей, среди которых выступил и верхнеуслонский коллектив «Иделкэй, чтецы и даже мастера художественного свиста из Казани, Бугульмы, Дрожжановского, Муслюмовского, Спасского, Арского, Высокогорского, Кукморского районов.

Верхнеуслонский зритель принял выступления артистов на ура. Каждого встречали с аплодисментами и долго не отпускали со сцены, скандируя «браво».

Со словами благодарности к артистам обратились замруководителя исполкома района Гулия Камалетдинова и председатель верхнеуслонских ветеранов Римма Троицкая. «Вам смело можно выступать в Кремлевском дворце съездов», – отметила Римма Сергеевна, оценивая выступления самодеятельных артистов.

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