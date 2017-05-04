Татар-информ

19 мая 2019, 09:00

Общество

Фарид Мухаметшин поздравил представителей республиканских СМИ с Днем печати Татарстана

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Общество

Фарид Мухаметшин поздравил представителей республиканских СМИ с Днем печати Татарстана

Фото: prav.tatarstan.ru

Председатель Госсовета РТ пожелал журналистскому сообществу творческих сил и запоминающихся работ.

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поздравил сотрудников редакций газет и журналов, всех, кто занимается подготовкой, производством и распространением печатной информации, с Днем печати Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин с удовлетворением отметил, что журналистское сообщество Татарстана окрепло, стало появляться больше статей на резонансные темы и меньше конъюнктурных материалов. «На смену монологу пришел живой, откровенный, а порой острый и эмоциональный диалог, в который активно включаются представители “нью-медиа”, блогеры, мессенджеры, пользователи социальных сетей...», — подчеркнул Председатель Госсовета.

Он напомнил, что в сентябре состоятся выборы депутатов в Госсовет РТ, а в 2020 году — выборы Президента Татарстана и выборы в Госдуму РФ. «От вашей компетентности, осведомленности и непредвзятости во многом будет зависеть информационный фон выборных кампаний. Для участников избирательного процесса очень важно, чтобы он был позитивным», — сказал Фарид Мухаметшин.

Власти республики открыто взаимодействуют с журналистским сообществом, ведя конструктивный диалог и находя разумные компромиссы. Однако, по словам Председателя Госсовета, во время предвыборных баталий у кого-то может появиться соблазн заняться черным пиаром. Он призвал представителей СМИ дорожить своим добрым именем и деловой репутацией и не заниматься «малопродуктивным выплескиванием потоков грязи в угоду тиражам и гонорарам».

«Дорогие друзья! Поздравляя вас с профессиональным праздником, хочу поблагодарить всех представителей медиа-сообщества Татарстана за труд, обостренное чувство справедливости, уважение к аудитории, стремление и умение помогать людям своим принципиальным, правдивым словом», — заключил Фарид Мухаметшин, пожелав причастным творческих сил, ярких и запоминающихся работ, счастья и благополучия.

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