Казань примет всероссийский молодежный фестиваль «Позитив улиц»

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). 25 мая в Казани состоится всероссийский молодежный фестиваль уличной культуры «Позитив улиц», сообщают организаторы проекта.



Участниками фестиваля станут команды молодежных центров, школ, ссузов, вузов и отдельные исполнители.



В столице республики будет представлена молодежь не только из Татарстана – Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Менделеевска, Елабуги, но и из Йошкар-Олы, Ижевска, Саратова, Ульяновска, Кирова, Тольятти, Самары, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов.



Гостей фестиваля ждет насыщенная программа, соревнования пройдут в восьми номинациях. В программу включены «Брейк-данс», «BMX», «Граффити», «Кикскут» (самокат), «Роллер спорт», «Рэп», «Скейтборд» и «Хип хоп».

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