Татар-информ

19 мая 2019, 06:47

Общество

В Нурлатском районе началось строительство нового соципотечного жилого дома

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Общество

В Нурлатском районе началось строительство нового соципотечного жилого дома

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Завершить строительство планируется в первом квартале 2020 года.

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). В селе Средняя Камышла Нурлатского района РТ началось строительство нового трехэтажного жилого дома, сообщает инспекция Госстройнадзора РТ.

Общая площадь жилого дома составила 2219,5 квадратных метров. В нем расположено 27 квартир. Застройщиком является Государственный жилищный фонд при Президенте РТ.

«Объект строится в рамках реализации программы социальной ипотеки», – отмечает источник.

Сотрудники Закамского территориального органа Инспекции будут вести надзор за данным объектом согласно установленной программе проверок.

Завершение строительства планируется в первом квартале 2020 года.

 

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