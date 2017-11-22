В Нурлатском районе началось строительство нового соципотечного жилого дома

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). В селе Средняя Камышла Нурлатского района РТ началось строительство нового трехэтажного жилого дома, сообщает инспекция Госстройнадзора РТ.



Общая площадь жилого дома составила 2219,5 квадратных метров. В нем расположено 27 квартир. Застройщиком является Государственный жилищный фонд при Президенте РТ.



«Объект строится в рамках реализации программы социальной ипотеки», – отмечает источник.



Сотрудники Закамского территориального органа Инспекции будут вести надзор за данным объектом согласно установленной программе проверок.



Завершение строительства планируется в первом квартале 2020 года.

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