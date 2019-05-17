Жители Заинска освоили японскую технику рисования

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Коллектив ДК «Энергетик» города Заинска в рамках клуба выходного дня начал проводить мастер-классы и концерты для жителей и гостей города, передает ИЦ «Менделеевск».



На площади перед дворцом культуры состоялся мастер-класс по нетрадиционной технике рисования – эбру. Организатором образовательной акции выступила ИЗОстудия «Синий кот» и ее руководитель Лилия Кузьмина. Сначала художница поведала о том, что эбру представляет собой рисование специальными масляными красками на воде, и по нескольким версиям эта техника зародилось как в Японии, где называлась – суминагаши, что в переводе на русский язык означает «плавающие чернила».



Мастер-класс вызвал большой интерес у заинцев разного возраста: помимо детей здесь также рисовали работающая молодежь и представители серебряного возраста.



На «воде», по консистенции больше напоминающей жидкое мыло, жители города кистями, похожими на мини-веера, и красками наносили слои: вслед за белым и бирюзовым по воде растекались «кляксы» красного, желтого, зеленого, синего, голубого, черного цветов. Потом с помощью обычного металлического прутика создавались узоры: волны, цветы – ромашки и тюльпаны, космос, звездное небо. На готовый узор сверху плотно накладывалась бумага, например, для акварели, на которую переходили краски.



Итогом становилась красивая картина, которая получалась за 15 минут. В течение 30 минут она высыхала, и ее можно было забрать с собой.



В финале вечера состоялся праздничный концерт «Весны прекрасные порывы», где свои вокальные и хореографические номера продемонстрировали творческие коллективы ДК «Энергетик».



Подобный мастер-класс также планируется провести в начале июня.

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