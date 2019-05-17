Тетюшские педагоги показали высокий уровень профмастерства в республиканском конкурсе

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). В Набережных Челнах состоялся финал республиканских конкурсов профмастерства кадров сферы воспитания и дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям», «Воспитать человека», «Педагог-психолог 2019», пишет «Авангард».

В конкурсах приняли участие более ста специалистов. По итогам финала конкурса педагог Тетюшской школы № 1 Ольга Владимирова и педагог-организатор Большетарханской школы Фания Рахматуллина стали финалистами. Ольга Викторовна является классным руководителем 10-го класса.

Лидия Самсонова из Киртелинской школы признана лауреатом конкурса профессионального мастерства в номинации «Воспитать человека» и вошла в десятку сильнейших педагогов сферы воспитания республики. Лидия Николаевна преподает у 7-8-х классов.

Начальник отдела образования исполкома района Татьяна Красулина поздравила коллег и пожелала им успехов.

«От души поздравляем наших прекрасных конкурсанток, их наставников, желаем творческого вдохновения, креативного подхода в своих начинаниях и дальнейших побед!» – пожелала Татьяна Красулина.

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