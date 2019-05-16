В Альметьевске финал фестиваля «Парус надежды» собрал 260 талантливых детей

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). В Альметьевском драмтеатре состоялся финальный тур V фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Парус надежды», который собрал 260 талантливых детей из Альметьевского, Бугульминского, Азнакаевского, Лениногорского, Заинского и Тукаевского районов. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.



Фестиваль проходит при поддержке депутата Госсовета РТ Фоата Комарова и является творческим мероприятием, которое помогает детям с ограниченными возможностями здоровья раскрыть таланты, почувствовать собственную значимость, поверить в собственные силы.



Праздник ежегодно проходит при участии почетных гостей. Приветствуя участников фестиваля, председатель Совета трудового коллектива АО «СМП-Нефтегаз» Альфия Ахтямова пожелала им успехов в творческих конкурсах, не сдаваться, идти только вперед, стремиться и достигать поставленных целей. Далее под громкие аплодисменты выступил обладатель Гран-при прошлогоднего фестиваля «Парус надежды» Павел Константинов.



Участники представили на суд жюри и зрителя работы в декоративно-прикладном и художественном творчестве, исполнительском мастерстве (вокал, хореография и художественное чтение), игру на музыкальных инструментах. В зале работала выставка с творческими работами детей, на сцене конкурсанты декламировали стихи, пели песни, танцевали, играли на музыкальных инструментах. Таланты детей и их непосредственность никого не оставили равнодушными.



Лучшие из лучших выступят на гала-концерте, который состоится 22 мая.

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