Для жителей Нижнекамска открыта горячая линия по диагностике родинок

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). 20 мая Нижнекамск присоединится ко всероссийскому Дню диагностики меланомы. Каждый житель города может записаться на бесплатный прием к дерматологу, чтобы проверить родинки на предмет развития новообразований, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Позвонить на телефон горячей линии уже можно сейчас по номеру 8 800 200 0345 или на сайте www.melanomaday.ru.



Прием состоится 20 мая в кожно-венерологическом диспансере, при себе необходимо иметь паспорт и полис. Записать на прием можно детей любого возраста.



Меланома является одним из видов рака кожи. В качестве профилактики желательно соблюдать простые правила – избегать послеполуденного солнца, отдыхать в тени, выбирать одежду из натуральных дышащих тканей и использовать солнцезащитный крем.



Поводом для визита к врачу должны стать следующие изменения: пигментные пятна изменили цвет, форму или оттенок, диаметр пятна более 1 см; образования на коже появились после сорока лет; на теле много родинок; меланома у родственников.

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