В Менделеевске выбрали обладателя гран-при фестиваля «Мы разные, но мы вместе»

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). В ДК «Энергетик» города Менделеевска состоялся гала-концерт регионального фестиваля «Мы разные, но мы вместе», который реализуется в рамках проекта «Поволжье – край, в котором живу», передает «Заинск-информ».





Организуется данный фестиваль при грантовой поддержке главы района Разифа Каримова. Второй год на главной сцене города выступают участники из разных районов республики, успешно прошедших первый заочный тур.



В заочном туре профессиональные вокалисты и хореографы оценивали участников по разным критериям – по сложности и качеству, а также по сценическим костюмам. В результате во второй финальный этап из 41-го концертного номера были отобраны 18 лучших номеров – представителей из Нижнекамска, Альметьевска, Елабуги, Заинска. Все они выступили на гала-концерте и стали лауреатами I, II, III степеней.





Гран-при фестиваля получили воспитанники детского сада «Березка». Они исполнили кряшенский танец. С детьми работает музыкальный руководитель Вера Саутина.

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