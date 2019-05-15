Нижнекамским парламентариям презентовали школьный «Французский клуб» и постановку татарского театра

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Депутаты фракции «Единая Россия» и члены постоянной комиссии по социальной политике объехали школьные театры Нижнекамска. Рабочие визиты состоялись в рамках реализации проектов по Году театра в России, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Речь идет о федеральных и республиканских партийных инициативах «Театры малых городов» и «Культура малой родины».





Нижнекамский драматический театр и Театр юного зрителя уже получили в рамках программы 8,5 млн рублей на новые спектакли, однако, как считают депутаты, дело не только в материальной помощи – важно обратить внимание на театральное искусство как метод образования и воспитания.



В Нижнекамске при различных учебных заведениях действуют различные группы и кружки: например, татарский театр во 2-й гимназии (здесь юные актеры находятся под опекой старших коллег из драмтеатра), «Французский клуб» в 32-й гимназии, «Театральная мастерская» в 21-й школе, экотеатр в Детском эколого-биологическом центре.





Школьники представили депутатам свои постановки: юные артисты сыграли мини-спектакль «Праздник гуся». «Продолжайте это важное дело – сохранение национальных традиций», – пожелала депутат Госсовета РТ Ильсия Мезикова.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.