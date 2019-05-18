Артур Шипилов

18 мая 2019, 23:41

Спорт

Либеро «Зенита-Казани»: Мы потеряли веру в себя и друг в друга

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Спорт

Либеро «Зенита-Казани»: Мы потеряли веру в себя и друг в друга

Алексей Вербов пообещал, что в следующем сезоне команда «восстанет словно феникс».

(Берлин, 18 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Волейболист «Зенита-Казани» Алексей Вербов после поражения в финале Лиги Чемпионов от «Чивитановой» назвал команду не похожей на саму себя. 

«Выводы от этих проигрышей должны осесть у нас внутри, мы не должны их забывать. Последний месяц команда не похожа сама на себя, не похожа на ту бригаду, которая была в полуфинальных встречах. Такое ощущение, что нас подменили. Что бросается в глаза: мы потеряли веру в себя, потеряли веру в друг друга и перестали поддерживать друг друга. Когда в таких матчах ты развариваешься как команда, то говорить о волейболе не приходится. На площадке стоят индивидуальности, а не единый кулак. Надеюсь, в следующем сезоне мы восстанем как птица Феникс», — сообщил волейболист. 

После матча против «Чивитановой» появилась информация, что Вербов может продолжить карьеру, а не завершить ее по завершении сезона.

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