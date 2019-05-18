Максим Михайлов: «Чивитанова» опустила нас на дно, дальше падать некуда

(Берлин, 18 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Волейболист «Зенита-Казани» Максим Михайлов прокомментировал поражение от итальянской «Чивитановой» в финале Лиги Чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:3.

«Итальянцы сегодня показали, что у них собрана классная команда, действительно дримтим. Для нас это урок. Нас опустили на дно, дальше падать уже некуда. Нужно выбираться с этого дна, но только командой получится это сделать», — рассказал Михайлов.

Также волейболист сравнил два финала — с «Кузбассом» в чемпионат России и «Чивитанову»: «По игрокам итальянцы намного сильнее, но Кемерово показало, что можно обыгрывать любую команду в любой ситуации. Для нас все это — большой урок».

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