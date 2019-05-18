Владимир Алекно о «серебре» Лиги Чемпионов: Меня беспокоит понимание игроками слова «команда»

(Берлин, 18 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Владимир Алекно прокомментировал поражение в финале Лиги Чемпионов итальянской «Чивитанове» со счетом 1:3.

«„Мерседес“ тоже ломается. Наш мотор дал сбой. В этой ситуации могу сказать, что теперь его нужно перебрать и двигаться дальше. Можно посмотреть на ситуацию с другой стороны: кто-то мечтает о двух золотых медалях и двух серебряных за сезон. Однако для „Зенита“ эти две медали расцениваются как неудача. Но меня больше волнует не результат, а манера двух проигрышей, лица игроков, с которыми они находились на площадке: „Нас устраивают серебряные медали, ничего страшного“. Это просто нужно пережить. Больше всего меня беспокоит понимание игроками слова „команда“. Лично к волейболистам вопросов нет, есть вопросы к команде», — рассказал Алекно.

В подтверждение слов тренера идеально подходит дальнейшее продолжение событий. Клубный автобус забыл либеро «Зенита» Алексея Вербова и чуть не уехал без него.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.