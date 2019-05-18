Артур Шипилов

18 мая 2019, 21:53

Спорт

Конец эпохи побед: «Зенит-Казань» сложил с себя полномочия обладателя Лиги Чемпионов

Рекомендуем

Спорт

Конец эпохи побед: «Зенит-Казань» сложил с себя полномочия обладателя Лиги Чемпионов

Фото: Артур Шипилов

Встреча против «Чивитановы» в Берлине завершилась победой итальянцев со счетом 1:3.

(Берлин, 18 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Волейболисты казанского «Зенита» прервали свою пятилетнюю победную серию в Лиге Чемпионов. В берлинском финале сильнее оказалась «Чивитанова» из Италии — 1:3. 

Трибуны волейбольной арены Max-Schmeling-Halle с вместимостью почти 10 тыс. человек полностью забиты. «Зенит» впервые за долгое время не фаворит матча. Казанцы провалили клубный чемпионат мира, не выйдя из группы, забрали лишь «серебро» российского чемпионата. «Чивитанову» же главный тренер казанского клуба Владимир Алекно называл «Дримтим» за собранный итальянцами состав. 

Аперитивом к матчу стал женский финал Лиги Чемпионов, в котором обладателем золотых медалей стала итальянская «Новара», обыгравшая соотечественниц из команды «Чонельяно». Девушки сразу же взяли игру под свой контроль и уверенно завершили ее со победой 3:1. Ощущалась небольшая нехватка поддержки со стороны болельщиков: соперник — итальянец, на трибунах — итальянцы, болеющие за «Чивитанову», «Новару» и «Чонельяно». Тем не менее российские и немецкие фанаты (которых оказалось довольно-таки много) разряжали команду. 

Спустя всего час после завершения женского финала на паркете Max-Schmeling-Halle появились уже мужские коллективы. Наставник казанцев Владимир Алекно выпустил следующий, максимально боевой состав: Мэтт Андерсон, Артём Вольвич, Вадим Лихошерстов, Эрвин Нгапет, Александр Бутько, Максим Михайлов и Алексей Вербов на позиции либеро. Лихошерстов неплохо себя показал в финальной серии российского чемпионата и вытеснил из боевой обоймы Алекно Алексея Самойленко. 

Два подряд блока от Лихошерстова, удачная игра в атаке и обороне: как результат — 7:1 на самом старте. Единственным компонентом игры, не получающийся на первых порах у казанцев, стала подача. Бутько и Андерсон отправляли мяч в сетку, Лихошерстов в аут. К середине сета казанцы начали терять преимущество — с комфортного 15:5 счет превратился в 16:12. Однако подопечные Алекно смогли довести партию до победы — 25:16. 

Вторая партия началась не так радужно, как предыдущая, а не неуверенная работа арбитра только накаляла обстановку. Проигрывая 5:9 Алекно взял тайм-аут, который команде не помог. Отличный прием улетучился и теперь на половину площадки падало абсолютно все. Стоит отдать должное атакам первым темпом «Чивитановы» — раз за разом доигровщики итальянской «команды мечты» находили бреши в блоке россиян. 

Продолжилась невнятная игра на подаче, Нгапет, отлично действующий в самых важных матчах, почему-то не просыпался. Итальянский блок приносил «Чивитанове» очко за очком и вскоре счет был уже 12:19. Алекно пошел на отчаянный шаг — выпустил вместо капитана команды Бутько Лорана, а также Никиту Алексеева. Шаг сильно положения не поправил, партия завершилась со счетом 15:25. 

Казалось, что чем дольше продолжается игра, тем хуже играет «Зенит» — 5:11 в третьем сете, продолжение старых ошибок и очень грамотный разбор Нгапета, так как половина его ударов оказывалась заблокированной. Неудачно доигрывали казанцы, о чем свидетельствует разгромный счет — 12:25. 

В последней партии «Зенит» пытался вернуться в игру, однако все попытки были тщетны. В Лиге Чемпионов казанцы выигрывали минимум два сета в 54 последних матчах. И на 55 матче серия завершилась. Несмотря на поражение, концовка игры должна носить имя Нгапета. На его подачах команда совершила резкий скачок вперёд, однако партия все равно была проиграна — 19:25. 

«Зенит-Казань» (Россия) — «Чивитанова» (Италия) — 1:3 (25:16; 15:25; 12:25; 19:25).

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В честь открытия сезона в Казани стартовал мотопробег в составе тысячи мотоциклов
Новости дня
23:14
Максим Михайлов: «Чивитанова» опустила нас на дно, дальше падать некуда

Волейболист «Зенита-Казани» сравнил игроков итальянской «Дримтим» и кемеровского «Кузбасса», также победившего казанцев в финале.

23:08
Владимир Алекно о «серебре» Лиги Чемпионов: Меня беспокоит понимание игроками слова «команда»

Главный тренер «Зенита-Казани» сравнил свой коллектив с «Мерседесом».

22:28
Гран-при фестиваля «Без бергэ» завоевал пятиклассник Верхнеуслонской гимназии

Дмитрий выступил с былинной песней-сказом Бояна и стал победителем в номинации «Художественное чтение».

21:53
Конец эпохи побед: «Зенит-Казань» сложил с себя полномочия обладателя Лиги Чемпионов

Встреча против «Чивитановы» в Берлине завершилась победой итальянцев со счетом 1:3.

21:38
Бугульминка выступит за Россию на первенстве мира по пауэрлифтингу в Токио

В составе сборной нашей страны бугульминка примет участие в первенстве мира по пауэрлифтингу среди девушек по жиму штанги лежа в Токио.

21:16
В России отзывают около 500 автомобилей Audi
21:06
«Российский Азимут 2019» собрал в Набережных Челнах больше 3,5 тыс. участников

Набережные Челны остаются единственным городом, который проводит эти востребованные соревнования в республике.

20:51
«Мини-мисс Татарстан» стала Айсылу Гарифуллина из Казани

Итоги республиканского конкурса красоты и талантов подвели сегодня в татарстанской столице.

20:44
В Казани подвели итоги суперфинала Ассоциации студенческого баскетбола России

В честь Олимпийского чемпиона Сергея Белова чемпионат АСБ в этом сезоне получил название «Легендарный сезон».

20:26
На территории Нацмузея РТ с помощью оглушающих взрывов воссоздали боевые действия ВОВ

Бой воссоздали члены клубов военно-исторических реконструкций из разных регионов России.

19:55
Казанцы очистили от мусора берег озера Изумрудное

За время уборки были собраны десятки мешков с мусором.

19:01
Посетители челнинских бассейнов жалуются на запрет плавать в раздельных купальниках

В Управлении Роспотребнадзора Республики Татарстан заявили, что регламента по купальным костюмам для посещения бассейнов не существует.

18:18
В Татарстане открыто голосование за номинантов премии «Врач года – Ак чәчәкләр 2019»

Победителей премии определят на заседании Общественного совета при Минздраве РТ.

17:51
Из-за сильного порыва ветра в Набережных Челнах на автомобиль рухнула береза

Челнинцы попросили исполком проверить насаждения, расположенные возле школы, на предмет их устойчивости.

17:25
С начала года на горячую линию «Челныводоканала» поступило 99 сигналов об открытых люках

По каждому сигналу выезжает дежурная бригада, чтобы закрыть колодец.

16:50
На очистных сооружениях Нижнекамска появится видеопанель с мониторингом стоков

Строительные работы на очистных сооружениях в Нижнекамске завершены на 95%.

16:20
80 лет в запустении: в Татарстане установили купол и крест на церковь, которую реставрируют сельчане

Идея восстановления храма пришла майору в отставке — 83-летнему Анатолию Бакуркину.

15:26
Казанские байкеры устроили показательную автобитву

На открытие мотосезона на стадионе «Казань Арена» собрались тысячи байкеров.

14:57
На «всплывшем» из-под обмелевшей Волги старинном тракте патруль пресек мародерский вывоз артефактов

Сегодня на территории установлены предупредительные щиты о ценности мощеной дороги XIX века и начато дежурство полицейских.

14:42
Минпросвещения России подготовит новые правила антитеррористической безопасности в школах

13 мая Дмитрий Медведев поручил проверить достаточность требований по обеспечению безопасности в школах страны.

14:05
Жертвами ДТП под Елабугой стали женщина и ее маленький сын

Смертельная авария произошла накануне вечером на 1-м км автодороги Елабуга – Гари – Абалачи.

13:56
Татарстанцы заняли второе место на «Туриаде-2019»

В общекомандном зачете участники из РТ завоевали «серебро» в дисциплине «Дистанция на средствах передвижения».

13:33
Езда без документов и неисправные авто: ГИБДД Казани проверила водителей такси

Инспекторы ГИБДД проверяли у водителей такси состояние автомобилей и правила перевозки пассажиров.

13:23
Пенсионерка из Челнов лишилась почти 200 тыс. рублей за снятие порчи и чудо-оберег

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

13:16
Синоптики предупреждают о заморозках до –2 градусов

19 мая в некоторых районах РТ пройдет небольшой дождь.

События