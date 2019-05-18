Конец эпохи побед: «Зенит-Казань» сложил с себя полномочия обладателя Лиги Чемпионов

(Берлин, 18 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Волейболисты казанского «Зенита» прервали свою пятилетнюю победную серию в Лиге Чемпионов. В берлинском финале сильнее оказалась «Чивитанова» из Италии — 1:3.

Трибуны волейбольной арены Max-Schmeling-Halle с вместимостью почти 10 тыс. человек полностью забиты. «Зенит» впервые за долгое время не фаворит матча. Казанцы провалили клубный чемпионат мира, не выйдя из группы, забрали лишь «серебро» российского чемпионата. «Чивитанову» же главный тренер казанского клуба Владимир Алекно называл «Дримтим» за собранный итальянцами состав.

Аперитивом к матчу стал женский финал Лиги Чемпионов, в котором обладателем золотых медалей стала итальянская «Новара», обыгравшая соотечественниц из команды «Чонельяно». Девушки сразу же взяли игру под свой контроль и уверенно завершили ее со победой 3:1. Ощущалась небольшая нехватка поддержки со стороны болельщиков: соперник — итальянец, на трибунах — итальянцы, болеющие за «Чивитанову», «Новару» и «Чонельяно». Тем не менее российские и немецкие фанаты (которых оказалось довольно-таки много) разряжали команду.

Спустя всего час после завершения женского финала на паркете Max-Schmeling-Halle появились уже мужские коллективы. Наставник казанцев Владимир Алекно выпустил следующий, максимально боевой состав: Мэтт Андерсон, Артём Вольвич, Вадим Лихошерстов, Эрвин Нгапет, Александр Бутько, Максим Михайлов и Алексей Вербов на позиции либеро. Лихошерстов неплохо себя показал в финальной серии российского чемпионата и вытеснил из боевой обоймы Алекно Алексея Самойленко.

Два подряд блока от Лихошерстова, удачная игра в атаке и обороне: как результат — 7:1 на самом старте. Единственным компонентом игры, не получающийся на первых порах у казанцев, стала подача. Бутько и Андерсон отправляли мяч в сетку, Лихошерстов в аут. К середине сета казанцы начали терять преимущество — с комфортного 15:5 счет превратился в 16:12. Однако подопечные Алекно смогли довести партию до победы — 25:16.

Вторая партия началась не так радужно, как предыдущая, а не неуверенная работа арбитра только накаляла обстановку. Проигрывая 5:9 Алекно взял тайм-аут, который команде не помог. Отличный прием улетучился и теперь на половину площадки падало абсолютно все. Стоит отдать должное атакам первым темпом «Чивитановы» — раз за разом доигровщики итальянской «команды мечты» находили бреши в блоке россиян.

Продолжилась невнятная игра на подаче, Нгапет, отлично действующий в самых важных матчах, почему-то не просыпался. Итальянский блок приносил «Чивитанове» очко за очком и вскоре счет был уже 12:19. Алекно пошел на отчаянный шаг — выпустил вместо капитана команды Бутько Лорана, а также Никиту Алексеева. Шаг сильно положения не поправил, партия завершилась со счетом 15:25.

Казалось, что чем дольше продолжается игра, тем хуже играет «Зенит» — 5:11 в третьем сете, продолжение старых ошибок и очень грамотный разбор Нгапета, так как половина его ударов оказывалась заблокированной. Неудачно доигрывали казанцы, о чем свидетельствует разгромный счет — 12:25.

В последней партии «Зенит» пытался вернуться в игру, однако все попытки были тщетны. В Лиге Чемпионов казанцы выигрывали минимум два сета в 54 последних матчах. И на 55 матче серия завершилась. Несмотря на поражение, концовка игры должна носить имя Нгапета. На его подачах команда совершила резкий скачок вперёд, однако партия все равно была проиграна — 19:25.

«Зенит-Казань» (Россия) — «Чивитанова» (Италия) — 1:3 (25:16; 15:25; 12:25; 19:25).

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