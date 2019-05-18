«Мини-мисс Татарстан» стала Айсылу Гарифуллина из Казани

(Казань, 18 мая, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Титул «Мини-Мисс Татарстан-2019» получила десятилетняя Айсылу Гарифуллина из Казани. Финал XVIII республиканского конкурса красоты и талантов состоялся в Татарской государственной филармонии.

«В финале „Мини-мисс Татарстан“ на сцену вышли 29 юных моделей от 5 до 12 лет. Начальные отборочные туры состоялись в городах и районах республики. В заключительном отборе соревновались более сотни девочек», — сообщили организаторы конкурса.

Победительница 2019 года Айсылу Гарифуллина увлекается пением и танцами, учится на пятерки в школе и участвует в республиканском конкурсе «Созвездие — Йолдызлык». Свою визитку мини-мисс представила на трех языках — русском, татарском и английском, а в творческом конкурсе поразила зрителей своим танцем.

Титул «Мини-мисс Казань» получила шестилетняя Ева Желтухина. «Первой принцессой» 2019 года стала Анжелина Насибуллина из Богатых Сабов, второй — Альмира Фаскеева из Нижнекамска. Номинацию «Фотомодель» завоевала Камила Хайруллина из Казани. Еще одна жительница Казани Амина Гильманова стала обладательницей титула «Очарование».

Юных леди поздравила депутат Госдумы от Татарстана Ольга Павлова. «Конкурс „Мини-мисс Татарстан“ — это неповторимые эмоции. Это очень свежо, стильно, красиво и талантливо», — подчеркнула она.

Конкурс красоты и талантов собрал девочек их разных районов Татарстана. Так, в нем поучаствовали жительницы Казани, Зеленодольска, Буинска, Альметьевска, Нижнекамска, Богатых Сабов, Балтасинского, Камско-Устьинского, Пестречинского и других районов республики.

Девочки соревновались в трех конкурсных выступлениях: «Визитка», «Презентация таланта» и «Общий танец». Обязательной для каждой конкурсантки стал рассказ о себе, своей семье и увлечениях, а также презентация родного края. В «Презентации таланта» жюри оценивали индивидуальное творческое выступление финалисток в разных жанрах: песня, танец, спортивный номер, сценка или стих.

Конкурсные выступления завершились общим танцем маленьких красавиц, где членам жюри предстояло оценить пластику, чувство ритма и артистизм участниц.

На церемонию награждения юные мисс традиционно вышли в бальных нарядах. Все девочки были удостоены номинаций и получили многочисленные подарки. Победительницы будут представлять Татарстан на российских и международных конкурсах красоты и талантов.

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