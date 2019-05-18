В Казани подвели итоги суперфинала Ассоциации студенческого баскетбола России

(Казань, 18 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Второй раз за последние пять Казань стала местом проведения Суперфинала АСБ, Ассоциации студенческого баскетбола России. Предварительные матчи прошли вчера в спорткомплексе КАИ «Олимп», а финалы — сегодня в «Баскет-холле». Еще до старта мужского финала руководство лиги провело прессс-конференцию, посвященную положению дел в АСБ и ее перпективах.

Сегодня АСБ объединяет 800 команд из 71 региона, ежегодно проводит более 5 тыс. матчей, до трети профессиональных баскетболистов России имеют опыт выступления в чемпионате АСБ. Лучшие игроки АСБ будут представлять Россию на Всемирной летней универсиаде 2019 года в Неаполе.

В честь Олимпийского чемпиона Сергея Белова чемпионат АСБ в этом сезоне получил название «Легендарный сезон». Выдающийся игрок и тренер посвятил себя развитию студенческого баскетбола России, являлся одним из основателей АСБ и работал в Ассоциации в должности спортивного директора — этот пост закреплен за ним навечно. 23 января 2019 года Сергею Белову исполнилось бы 75 лет. Концепция Суперфинала строится вокруг художественного образа легендарного баскетболиста. Сегодня старт мужского финала дал его сын, Александр Белов.

В итоге второй год подряд у женщин чемпионками стали «Черные медведи-Политех» (СПб), легко обыгравшие в финале землячек из СПбГЛТУ («Лесотехнический») со счетом 66:45. У мужчин финал стал повтором прошлогоднего, но все решилось на последних секундах. Прошлогодний неудачник финала МГАФК (Малаховка) вырвал победу у МГУ со счетом 69:68.

Министр юстиции РФ, председатель Наблюдательного совета АСБ Александр Коновалов отметил, что АСБ превратилась в серьезную силу: «Главное, чтобы была интрига и наш турнир становился сильнее. Показатель уровня развития студенческого баскетбола — выход в женский Суперфинал трех команд из Санкт-Петербурга, значит, там больше работают. Сезон в целом получился новаторским. АСБ стоит на правильном пути».

Коновалов заявил о планах создания на основе АСБ собственной студенческой лиги. «Уже сейчас многие команды АСБ при небольшом усилении спокойно могут играть с командами Суперлиги. Но нам гораздо интереснее выпестовать собственную студенческую лигу, и это не за горами. Нужно создать альтернативу профессиональному сообществу. Это вполне реально», — подчеркнул он.

Кроме того, министр высказался о реальных проблемах студенческого баскетбола, который нуждается в юридическом оформлении отношений с профессиональным. «Про драфт студентов говорить еще рано. А вот ребятам, переходящим из студенческого в профессиональный спорт, нужен цивилизованный способ. Кроме того, стало проблемой, когда ряд вузов привлекает к себе лучших студентов для усиления собственных команд. Нужно понимать интерес вузов, вырастивших баскетболистов. Может быть, стоит на добровольной основе создать специальный фонд для скаутинга, именно для тех вузов, где намерены активно развивать баскетбол», — сказал Коновалов.

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов отметил рост популярности баскетбола в республике: «Мы проводим много соревнований, но Суперфинал АСБ — это жемчужина. В нашей республике седьмой год работает студенческая лига. У нас любят баскетбол, вызывающий большие эмоции. Милости просим в Казань».

Исполнительный директор АСБ, член исполкома Российского студенческого спортивного союза Сергей Крюков не стал скрывать удовольствия от очередного финала в Казани: «Безумно рад присутствовать на казанском Суперфинале, он здесь проводился в 2014 году, в 2012-м здесь прошел матч звезд АСБ. Лига прогресирует, появился региональный дивизион, элитный дивизион. Спортивный уровень АСБ заметно растет. Наши ребята предпочитают играть в АСБ, а не в профессиональных командах. Не зря же сегодня наш мужской финал напрямую транслирует канал "Матч-страна"».

Крюков пояснил, почему большинство студентов не стремится играть в профессиональных командах: «В АСБ есть возможность расти и прогрессировать. Львиное большинство наших ребят не видят для себя перспективы играть за 50-60 тыс. рублей в Суперлиге-1 или Суперлиге-2. Не это является ценностью для студентов. Главное — это возможность проявить себя, закалить характер, правильно проецировать себя».

Главный тренер иркутских «Сибирских медведей», бронзовых призеров АСБ-2019 Андрей Камышанов на примере своей команды расссказал о путях строительства студенческой команды с нуля: «Три года назад появилась идея создать в нашем вузе, филиале питерского, баскетбольную команду. В Иркутск сложно заманить ребят, но я верю, что через баскетбол нам удастся привлечь больше людей, желающих стать преподавателями физкультуры. И два года назад мы создали команду, сами не ожидали, что сегодня в Казани выиграем бронзу. Может быть, нам повезло, но везет сильнейшим, да и ребята старались».

Камышанов откровенно рассказал о проблемах своей команды. «У нас были травмы, проблемы со спонсорами, но мы их решили. Спонсоры уже предлагают нам играть в Суперлиге-2, но мы отказались — ребята еще не готовы, а приглашать варягов мы не хотим. Хотим создать что-то свое на базе нашего университета. Нужно еще три-четыре года, выиграть все призы и только после этого заявитья в Суперлигу», — заметил он.

А подвела итог обсуждению проблем и перспектив АСБ самый ценный игрок женского финала Валерия Дерябина из «Черных медведей-Политеха» (СПб). В финале она набрала 17 очков и сделала 12 подборов. «Пока у меня все в тумане, но чувствую восторг. А ведь многие в нас не верили. Спасибо тренерам, вот они в нас верили до последнего. Мы стали чемпионами второй год подряд, эмоции захлестывают, будет, что рассказать детям. Стать чемпионами — это одно, а удержать это звание через год — совсем другое. Состав поменялся, но мы снова чемпионы», — заявила спортсменка.

Почетными гостями Суперфинала АСБ стали заслуженный тренер РСФСР, тренер олимпийских чемпионов Евгений Гомельский, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион Алжан Жармухамедов, заслуженный мастер спорта СССР, Олимпийский чемпион Ирина Сумникова, заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион Светлана Антипова.

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