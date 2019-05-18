Татар-информ

18 мая 2019, 20:26

Общество

На территории Нацмузея РТ с помощью оглушающих взрывов воссоздали боевые действия ВОВ

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Общество

На территории Нацмузея РТ с помощью оглушающих взрывов воссоздали боевые действия ВОВ

Фото: Михаил Захаров

Бой воссоздали члены клубов военно-исторических реконструкций из разных регионов России.

(Казань, 18 мая, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). На территории Национального музея РТ в рамках акции «Ночь музеев» участники клубов военно-патриотических реконструкций из разных регионов России воссоздали боевые действия Великой Отечественной войны.

Реконструкция называется «За год до Победы. Перед штурмом Сапун-горы». Зрителям показали часть крымской наступательной операции. Бой воссоздали по историческим данным, но при этом, по словам организаторов, не обошлось без фантазии. 

«Мы используем пиротехнику, гремели взрывы, стрельба, но все это безопасно, так как мы соблюдаем все правила техники безопасности. Этой реконструкцией мы хотим сказать, что нельзя забывать годы Великой Отчественной войны, нельзя забывать подвиг советского народа. Мы хотим, чтобы это была последняя война», — рассказал заведующий отдела научной реконструкции Нацмузея РТ Владислав Хабаров.

Участники реконструкции использовали лошадей, боевую машину, пулеметы и пушки 40-х годов прошлого века. Иногда грохот оружия достигал такой силы, что было слышно, как в рядом стоящих машинах включается сирена.

«У нас в бронемашине находятся две пушки, стоит макет пулемета. Автоматическая пушка стреляет по хитрой системе, подсмотренной нами у киношников, которая называется „гашутин“, то есть она стреляет на смеси пропана и кислорода. На таких крупных пушках даже холостыми патронами стрелять опасно, поэтому мы это все замещаем», — рассказал член военно-патриотического клуба «Витязь» Ренат Калимуллин. 

Также участник реконструкции сообщил, что подготовка длилась на протяжении нескольких месяцев, чтобы все прошло зрелищно и безопасно. 

«Иногда при подобных реконструкциях становится действительно тяжело и страшно, трудно представить, что чувствовали бойцы на войне. Война — это ужасно. Лишь бы не было войны», — добавил он.

В реконструкции принимали участие не только мужчины, но и женщины, большинство из них изображали медсестер, но нашлась и та, которая встала за пулемет.

«В прошлом году я научилась работать с пулеметом „Максим“, который весит 66 килограммов. У него, конечно, есть колесики, но передвигать его сложно. В такие моменты проникаешься эмоциями, и иногда бывает сложно все это пересилить в себе», — рассказала участница реконструкции, работница музея Евгения Зеланова.

За реконструкцией наблюдали десятки человек, многие пришли семьями с детьми. В конце боевых действий зрителям удалось пообщаться с участниками реконструкции и даже подержать в руках настоящие автоматы. 

«Я пришла сюда с моими мальчиками, мы бывали на реконструкции и раньше. Таким образом мы изучаем историю, хочется, чтобы дети знали историю не только из книг, но и видели вживую», — рассказала мама двух сыновей Светлана Уткина. 

Окончание боя ознаменовали минутой молчания и памятным залпом.

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