Татар-информ

18 мая 2019, 23:51

Общество

В Камском лесхозе организовали выставку бензопил для вальщиков леса и специалистов лесной отрасли

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Общество

В Камском лесхозе организовали выставку бензопил для вальщиков леса и специалистов лесной отрасли

Фото: mamadysh-rt.ru

Прошедший семинар явился уникальной возможностью увидеть на практике, как работают средства малой механизации для ухода за лесом.

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). Выставку современных бензопил организовали в рамках теоретическо-практического семинара, направленного на изучение современного оборудования для ухода за лесом, пишет «Бугульминская газета».

Прошедший семинар явился уникальной возможностью увидеть на практике, как работают средства малой механизации для ухода за лесом. Эксперты рассказали об истории развития бензоинструмента.



Кроме того, в лесу прошел демонстрационный показ работы ручного воздуходува ранцевого типа для тушения низового пожара (демонстрация на искусственно-созданном пожаре) и демонстрация современной защитной одежды для работы с бензопилой на специальном тренажере. Специалисты показали, как резать одежду, не повреждая ногу.



Обучение провели квалифицированные специалисты – тренер сборной команды России вальщиков-спортсменов по участию в чемпионатах мира Александр Гончаров и обладатель международного диплома специалиста по работе с бензопилой по сортиментной технологии и работе в комплексе с форвардерами – Владимир Богданов, а также президент Ассоциации лесопромышленников и лесоэкспортеров Кировской области – Андрей Гордников.

4 и 5 июля в Мамадыше проведут региональный этап чемпионата «Лесоруб 2019» среди вальщиков леса с бензомоторными пилами, машинистов харвестеров и форвардеров. В чемпионате планируют принять участие 96 участников из подведомственных учреждений министерства.

 

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