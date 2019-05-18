Бугульминка выступит за Россию на первенстве мира по пауэрлифтингу в Токио

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). Воспитанница заслуженного тренера России Владислава Крюкова Анастасия Филатова на следующей неделе защитит честь России на международной арене, пишет «Бугульминская газета».



В составе сборной нашей страны бугульминка примет участие в первенстве мира по пауэрлифтингу среди девушек по жиму штанги лежа в столице Японии – Токио.



Анастасии Филатовой предстоит стартовать в двух соревнованиях, спортсменка сможет побороться за «золото» наравне с 1300 спортсменами нашей планеты.



Настя несколько лет занималась акробатикой, является мастером спорта и всего год увлекается пауэрлифтингом. За короткое время спортсменка смогла победить на первенстве России, выиграть на других соревнованиях и укрепиться в составе сборной страны.



Ей всего 15 лет, она является школьницей лицея № 2 и навсегда хочет связать свою судьбу со спортом, в будущем став тренером-преподавателем.

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