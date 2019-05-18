«Российский Азимут 2019» собрал в Набережных Челнах больше 3,5 тыс. участников

(Набережные Челны, 18 мая, «Татар-информ»). Сегодня в парке «Прибрежный» Набережных Челнов прошли Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут-2019», сообщает Управление физкультуры и спорта исполкома города.

«Российский Азимут» уже сравнялся по популярности с такими известными соревнованиями, как «Кросс Татарстана» и «Лыжня Татарстана». При этом Набережные Челны остаются единственным городом, который проводит эти востребованные соревнования в республике.

В нынешних состязаниях приняли участие не только профессионалы ориентирования, но и любители спорта, а также все желающие попробовать себя в этом увлекательном виде спорта. На старт вышло более 3 тыс. 500 человек. Победители определялись в 15 группах. Все они награждены медалями, дипломами и кубками за призовые места.

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