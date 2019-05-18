Из-за сильного порыва ветра в Набережных Челнах на автомобиль рухнула береза

(Набережные Челны, 18 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Из-за сильного порыва ветра в Набережных Челнах на автомобиль «Дэу Мазда» рухнула береза. Фотографии происшествия появились в местных группах социальных сетей.
Инцидент произошел вчера в 20-м комплексе Нового города, напротив школы № 24. Пользователей соцсетей взволновал как сам факт падения дерева на автомобиль, так и то, что ЧП произошло возле образовательного учреждения.
Челнинцы попросили исполком проверить местные насаждения на предмет их устойчивости.