Казанцы очистили от мусора берег озера Изумрудное

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). Сегодня более 150 человек приняли участие в субботнике на территории озера Изумрудное в Казани, сообщает Отдел по взаимодействию со СМИ Администрации Кировского и Московского районов г.Казани.

«С 9 часов участников субботника встречала музыка, создавая хорошее настроение», — говорится в сообщении. Весь необходимый инвентарь раздавался на месте.

В уборке береговой линии вокруг озера участвовали сотрудники Администрации Кировского и Московского районов, ПАО «Казаньоргсинтез», учащиеся школ № 151, 152, 153 и представители территориальных общественных самоуправлений Кировского района.

За время уборки были собраны десятки мешков с мусором.

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