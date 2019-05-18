В Татарстане открыто голосование за номинантов премии «Врач года – Ак чәчәкләр 2019»

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). На сайте Министерства здравоохранения РТ стартовало интернет-голосование за номинантов Республиканской премии «Врач года — Ак чәчәкләр 2019». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В этом году в конкурсе представлено пять номинаций, в каждой из которых (кроме номинации „Легенда здравоохранения“) три достойных кандидатуры или коллективы врачей (номинация „Уникальный случай“), допущенных членами конкурсной комиссии к финальному голосованию», — говорится в сообщении.

Победителей определят на заседании Общественного совета при Минздраве РТ.

Проголосовать можно на сайте ведомства в разделе «Конкурсы», пройдя по ссылке: ГОЛОСОВАНИЕ.

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