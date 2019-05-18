Посетители челнинских бассейнов жалуются на запрет плавать в раздельных купальниках

(Набережные Челны, 18 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Жительница Набережных Челнов в официальной группе администрации города пожаловалась на то, что ей и другим посетителям бассейна «Дельфин» запрещают купаться в раздельных купальниках. Требование объясняется тем, что «Дельфин» располагается в спортивной школе. Но женщину такое пояснение не устроило, поскольку она не является учащейся спортшколы, а значит, по ее мнению, не должна придерживаться правил образовательного заведения.

«В слитном купальнике некомфортно плавать, в нем нет естественного массажа для брюшной полости. Я понимаю, когда приходят в бассейн в бикини и тем самым отвлекают других от занятий, но у меня обычный классический купальник. Чем продиктованы условия для горожан, пришедших просто поплавать? Что за дискриминация?» — задала вопрос горожанка.

Администрация бассейна «Дельфин», отвечая на сообщение, заявила, что посетители допускаются к плаванию в шапочках, плавках или слитном купальнике. Исключение делается только для беременных женщин на поздних сроках беременности. По утверждению руководства заведения, правила посещения бассейна согласованы с Набережночелнинским территориальным органом Роспотребнадзор.

Между тем, это уже второй конфликт на почве требования купаться в бассейне в слитном купальнике. Первый произошел в «Альбатросе», администрация которого со ссылкой на Роспотребнадзор запретила девушке не только пользоваться раздельным купальником, но и сильнопахнущим мылом. С запретом на ароматическое мыло девушка смирилась, а вот по поводу купальника решила поспорить.

Отвечая на ее запрос, в Управлении Роспотребнадзора Республики Татарстан заявили, что регламента по купальным костюмам для посещения бассейнов не существует.

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