80 лет в запустении: в Татарстане установили купол и крест на церковь, которую реставрируют сельчане

(Казань, 18 мая, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В селе Клянчино Верхнеуслонского района РТ установили купол и крест на восстанавливаемую церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери. Обитель простояла в запустении 80 лет и теперь, благодаря инициативным жителям села, обрела новую жизнь.

Золотые купол и крест освятил батюшка из соседнего села. Посмотреть на знаковое событие пришло всего около 20 человек, но на лицах каждого из них читалась искренняя радость. Все внимательно наблюдали за процессом и не расходились, пока на крыше церкви не засиял позолоченный крест. Как поделились сельчане, раньше им приходилось добираться до ближайшей церкви примерно 20 километров.

Пока храм еще полностью не восстановлен, но в нем уже проходят службы. В той части, где была колокольня, жители Клянчино организовали иконостас, куда принесли старые иконы.

Из архивных источников удалось узнать, что церковь была построена в 1848 году помещиком, полковником Дмитрием Лаптевым на личные средства. Позже, в 1882 году, прихожане и помещики Михаил и Александр Салтыковы возвели каменную двухъярусную колокольню.

Идея восстановления храма пришла майору в отставке, 83-летнему Анатолию Бакуркину. Мужчина родился и вырос в Клянчино, а затем вернулся сюда жить после выхода на пенсию. Он рассказывает, что его даже крестили здесь в 1936 году. Уже на следующий год после этого расстреляли местного священника, и церковь закрылась.

В годы Советской власти церковь использовалась для хозяйственных нужд – сначала как склад, а затем из нее соорудили мельницу. В 50-х годах здание было заброшено и из-за ветхости начало разрушаться.

Когда Анатолий Бакуркин взялся за восстановление, от церкви оставались только стены, но и те сохранились лишь наполовину. Внутри все поросло деревьями, которые стали выше здания.

«Сохранились только кресты, которые стояли здесь с момента строительства. Когда церковь закрылась, их взяла к себе домой одна старушка, звали ее тетя Зина. Мы нашли их в 2000-х годах и принесли сюда. Старушки приходили и молились на них, вешали ленточки. Правда, они все уже умерли. Они так хотели, чтобы церковь восстановили!» – поделился Бакуркин.

Изначально кресты были черными, но меценаты решили одеть их в золото. Теперь, спустя почти 170 лет, они засияли над селом в новом виде.

Директор проектной организации «Казремпроект» Юлия Волокитина, которая составляла проект церкви, рассказывает, что постаралась сохранить ее такой, какой она была изначально.

«Мы восстанавливали все по старым фотографиям, которые сохранили сельчане. Маковку мы проектировали специально под родные кресты. Сама кровля достаточно сложной конструкции, но мы не стали ее упрощать, несмотря на все трудности», – поделилась Юлия.

Раньше ей не приходилось восстанавливать церкви. В основном она занимается школами и детскими садами, но идея так запала ей в душу, что она вместе со своим супругом уже третий год не бросает это дело. К слову, за все, что она делает, она не взяла ни копейки.

Анатолий Бакуркин подчеркивает, что ему помогает очень много хороших людей: предприниматели спонсируют проект, а жители села помогают со строительством. Правда, и этой помощи недостаточно – чтобы завершить начатое, потребуется еще примерно пять миллионов рублей.

На пути у меценатов возникла еще одна проблема, которая серьезно мешает восстановлению – высоковольтная линия, которая чуть ли не вплотную прилегает к церкви.

«Нам бы очень хотелось, чтобы они не озадачивали нас, а сделали правильно свою работу и перенесли свои сети. Когда дядя Толя ходил к ним, они сказали “пусть здание переносят”», – сетует Юлия.

В администрации села отметили, что уже подали заявку в электросети и надеются на благополучный исход ситуации.

Несмотря на то, что в церкви еще нет иконостаса и алтаря, в прошлом году здесь уже состоялась первая литургия. 11 августа, в день почитания Смоленской иконы Божией матери, здесь собралось порядка пяти десятков прихожан. Этим летом здесь планируется провести еще две литургии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в селе Борисково под Казанью пенсионерка помогает строить храм. Женщина жертвует свою пенсию и привлекает спонсоров для благого дела.

Как рассказал ИА «Татар-информ» Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, во все времена храмы строились на народные пожертвования.

«Храмы и мечети всегда строились людьми. В Евангелии написано: Христос увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу; увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила; ибо все те от избытка своего положили в дар Богу», – поделился владыка.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.